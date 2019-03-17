Українець Радівілов здобув срібну медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Український гімнаст Ігор Радівілов здобув другу нагороду на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Баку.
Напередодні Ігор Радівілов здобув бронзову медаль у вправах на кільцях. Цього разу до скарбнички збірної України спортсмен додав срібну нагороду в опорному стрибку.
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Джерело: 24 Канал
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