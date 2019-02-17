Українець Рибалка забив ефектний гол у чемпіонаті Туреччини

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Сергій Рибалка
Сергій Рибалка / hpib.life

Український півзахисник турецького "Сівасспора" Сергій Риблка забив гол у матчі 22-го туру чемпіонату Туреччини у ворота "Ерзурума".

Українець вийшов у стартовому складі на цей матч і на 12-й хвилині зрівняв рахунок.

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Колишній півзахисник "Динамо" в ефектному стрибку головою переправив м'яч у сітку воріт суперника.

Для Сергія це вже другий гол в поточному сезоні за турецький клуб.

Крім двох забитих м'ячів хавбек віддав ще одну гольову передачу у 21 матчі.

Після 21-го туру "Сівасспор" Рибалки займає сьому позицію у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи у своєму активі 31 очко.

 

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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