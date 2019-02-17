Українець Рибалка забив ефектний гол у чемпіонаті Туреччини
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Український півзахисник турецького "Сівасспора" Сергій Риблка забив гол у матчі 22-го туру чемпіонату Туреччини у ворота "Ерзурума".
Українець вийшов у стартовому складі на цей матч і на 12-й хвилині зрівняв рахунок.
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Колишній півзахисник "Динамо" в ефектному стрибку головою переправив м'яч у сітку воріт суперника.
Для Сергія це вже другий гол в поточному сезоні за турецький клуб.
Крім двох забитих м'ячів хавбек віддав ще одну гольову передачу у 21 матчі.
Після 21-го туру "Сівасспор" Рибалки займає сьому позицію у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи у своєму активі 31 очко.
Джерело: 24 Канал
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