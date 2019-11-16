Українець Роман Крикля ефектним нокаутом став чемпіоном з MMA: відео

Український боєць змішаних єдиноборств Роман Крикля став чемпіоном у напівважкій вазі від ONE Championship.

Бій проти чемпіона Тарика "Танка " Хабеза з Марокко мав тривати 5 раундів. Однак суддя зупинив бій вже на 43-й секунді другого раунду.

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На початку бою 28-річний уродженець Краснограда бився на рівних з суперником. А вже у другому раунді активно пішов в атаку. У нього проходили удари, після який його суперник опинився на канатах.

Відео найкращих моментів бою Криклі проти Хабеза

Та якщо перший раз арбітр дозволив продовжити бій, то вже за декілька секунд він же його і зупинив. Крикля просто почав завдавати удар за ударом, а Хабез вже навіть не захищався.

ONE Championship – сінгапурська організація, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв. Бій Криклі проти Хабеза відбувся у китайському Пекіні.