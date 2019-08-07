Українець Селезньов несподівано покинув "Малагу"

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Євген Селезньов покинув "Малагу"
Євген Селезньов покинув "Малагу" / ФК "Малага"

Іспанська "Малага" оголосила про розірвання контракту з українським нападником Євгенієм Селезньовим.

Співпрацю припинено за обопільною згодою сторін, про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Селезньов з особистих причин приєднався до команди пізніше, аніж його одноклубники. Він тренувався з командою з 29 липня, хоча ряд ЗМІ повідомляли, що Євген покидає клуб. Іспанські ЗМІ пов'язують українця з турецькими клубами.

За інформацією ЗМІ, сам Селезньов начебто не захотів залишатися у "Малазі", тому що не отримував ігрової практики в іспанському клубі. До того ж у нього є більш привабливі, у фінансовому плані, пропозиції.

У минулому сезоні Сегунди Селезньов зіграв 12 матчів за "Малагу", однак результативними діями не відзначився. Контракт українця з "Малагою" розрахований до літа 2021 року.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євген Селезньов
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