Українець Селезньов забив гол коліном у чемпіонаті Туреччини: відео

34-річний український нападник турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився забитим голом у поєдинку другої ліги чемпіонату Туреччини проти клубу "Менемен Беледіеспор".

Менемен Беледієспор – Бурсаспор 2:1

Голи: Чеченоглу, 66, Озгюн, 75 – Селезньов, 36

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Селезньов вийшов в стартовому складі команди і провів на полі весь матч. На 36-й хвилині форвард відкрив рахунок в поєдинку.

У нинішньому сезоні Селезньов провів 15 матчів за "Бурсаспор" у всіх турнірах. На рахунку 34-річного українця 6 голів і 2 результативні передачі.

"Бурсаспор" йде на 7-му місці в турнірній таблиці першого дивізіону чемпіонату Туреччини. Наступний матч команда Селезньова проведе 28 грудня проти "Хатаяспора".

Відео голу Селезньова