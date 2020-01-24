Українець Селезньов забив у 4 матчі поспіль за "Бурсаспор" та отримав червону картку: відео
Український форвард "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився голом у матчі 19-го туру другого дивізіону чемпіонату Туреччини проти "Акхісару" – 0:1.
34-річний українець на 57-й хвилині забив єдиний гол у матчі та приніс перемогу "Бурсаспору".
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Однак, на 88-й хвилині Селезньов отримав другий "гірчичник" і достроково покинув поле. Але на рахунок матчу це не вплинуло.
Нападник забив у четвертому матчі чемпіонату Туреччини поспіль. У проміжку між цими турами українець не вирізнявся тільки в спарингу з "Трабзонспором" (0:0), який відбувся 8 січня.
В цьому сезоні Селезньов провів 18 матчів на клубному рівні, в яких забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.
Відео голу Селезньова
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