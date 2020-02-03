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Українець Селін асистом допоміг команді здобути розгромну перемогу в чемпіонаті Кіпру – відео

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Євген Селін / Фото з відкритих джерел

У чемпіонаті Кіпру відбулися матчі 18-го туру. "Анортосіс" з Євгеном Селіним в стартовому складі здобув перемогу над "Доксою", забивши їм три м'ячі.

Українець на 45 хвилині вдало зіграв після розіграшу кутового – Селін головою виконав скидку у воротарський майданчик на свого партнера по обороні, Йоргоса Галіціоса, а той не залишив шансів голкіперу гостей. Для Селіна цей асист став першим у сезоні.

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Відео асисту Селіна

До слова, ексгравець "Динамо" та збірної України перейшов у "Анортосіс" влітку минулого року. В поточному чемпіонаті Кіпру він зіграв 14 матчів, а його команда лідирує в турнірній таблиці.

Також інший українець, воротар Артур Рудько, який виступає за "Пафос", зіграв "всуху", а його команда перемогла "Ахнас" з рахунком 3:0. Для Рудько цей матч став другим "сухим" в сезоні.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Кіпр
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