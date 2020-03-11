24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Українець Сергій Топішко – найкращий скелелаз світу

-
Сергій Топішко / the-village.com.ua

В німецькому Дармштадті відбувся престижний турнір Studio Bloc Masters 2020 з болдерингу (підвиду скелелазіння). Український скелелаз здобув перемогу на змаганнях.

Сергій Топішко був єдиним, хто спромігся вибратися на третю трасу.

Варто прочитати Коли бігаю – я живу: історія паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук

31-річний українець Сергій Топішко вдало пройшов етапи кваліфікації та півфіналу, а у фіналі з чотирьох болдерингів подолав три, став єдиним хто заліз третю трасу, та отримав в результаті золоту нагороду.

Що таке турнір Studio Bloc Masters?Це найбільші в світі змагання з болдерінгу, в яких змагаються найсильніші скелелази світу. Кваліфікаційний раунд складається з 80 болдерінгових маршрутів, а результат кожного спортсмена залежить від того, наскільки швидко він зміг пройти свої найскладніші 20 трас.

Український спортсмен родом із Луганська.

Єдине, що я встиг забрати – машину. У мене там залишилася нерухомість. Батьки теж приїхали зі мною у Київ. Планую виїхати кудись в Німеччину. У Дюссельдорфі у мене давно живе старша сестра,
– сказав Сергій у інтерв’ю ресурсу 4sport.ua.

Сергій Топішко – багаторазовий чемпіон України з болдерингу. Найближчим суперником українця став росіянин Вадим Тимонов, який посів друге місце.

Україну на міжнародних змаганнях представляли четверо скелелазів: Євгенія Казбекова з Дніпра, Сергій Топішко, Роман Баценко і Валентин Грекулов з Києва. Всього в змаганнях брали участь 161 жінка і 350 чоловіків.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
10 березня 15:23 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 08:40 "Аталанта" з покером Ілічича вперше в історії вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео
Юрій Семенюк
10 березня 16:24 Гордість України: рік тому Підручний став першим українським чемпіоном світу з біатлону – відео
Михайло Гема
10 березня 13:07 Відео про фейр-плей в українському футзалі зібрало понад 4 мільйонів переглядів
Юрій Семенюк
9 березня 15:45 Вічне дербі та трибуни у вогні: як в Сербії відбувся матч між "Црвеною Звездою" та "Партизаном"
Новини
Більше новин
Залиште відгук