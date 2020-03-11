Українець Сергій Топішко – найкращий скелелаз світу

В німецькому Дармштадті відбувся престижний турнір Studio Bloc Masters 2020 з болдерингу (підвиду скелелазіння). Український скелелаз здобув перемогу на змаганнях.

Сергій Топішко був єдиним, хто спромігся вибратися на третю трасу.

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31-річний українець Сергій Топішко вдало пройшов етапи кваліфікації та півфіналу, а у фіналі з чотирьох болдерингів подолав три, став єдиним хто заліз третю трасу, та отримав в результаті золоту нагороду.

Що таке турнір Studio Bloc Masters?Це найбільші в світі змагання з болдерінгу, в яких змагаються найсильніші скелелази світу. Кваліфікаційний раунд складається з 80 болдерінгових маршрутів, а результат кожного спортсмена залежить від того, наскільки швидко він зміг пройти свої найскладніші 20 трас.

Український спортсмен родом із Луганська.

Єдине, що я встиг забрати – машину. У мене там залишилася нерухомість. Батьки теж приїхали зі мною у Київ. Планую виїхати кудись в Німеччину. У Дюссельдорфі у мене давно живе старша сестра,

– сказав Сергій у інтерв’ю ресурсу 4sport.ua.

Сергій Топішко – багаторазовий чемпіон України з болдерингу. Найближчим суперником українця став росіянин Вадим Тимонов, який посів друге місце.

Україну на міжнародних змаганнях представляли четверо скелелазів: Євгенія Казбекова з Дніпра, Сергій Топішко, Роман Баценко і Валентин Грекулов з Києва. Всього в змаганнях брали участь 161 жінка і 350 чоловіків.

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