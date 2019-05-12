Українець Шахов виграв Кубок Греції, фанати влаштували гаряче святкування: відео

Команда українських футболістів Євгена Шахова та Євгена Хачеріді ПАОК виграла у фіналі Кубка Греції в АЕКа, за який виступає Дмитро Чигринський.

У фінальному матчі ПАОКу вистачило одного голу, щоб здобути перемогу. У компенсований до першого тайму час єдиний м'яч у матчі провів Акпом.

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Таким чином, ПАОК у цьому сезоні оформив дубль. ПАОК вперше за 34 роки став чемпіоном Греції.

У фінальному матчі Кубка Греції повний матч відіграли обидва українці. Євген Шахов у складі ПАОКу та Дмитро Чигринський у складі АЕКу.

Після перемоги фанати ПАОКу гаряче підтримали своїх улюблених футболістів.

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