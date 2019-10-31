Українець Шахов вперше відзначився результативною дією в Італії: відео
Український півзахисник Євген Шахов вийшов в основі "Лечче" на матч 10-го туру Серії А.
Євген Шахов став автором гольової передачі в матчі десятого туру чемпіонату Італії проти "Сампдорії" (1:1). Українець на восьмій хвилині гри допоміг відзначитися Джанлуці Лападуле.
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Для Шахова це п'ята поява в складі "Лечче" і перша результативна дія. Півзахисник збірної України перебрався до Італії влітку з грецького ПАОКа.
Українець був замінений на 69-й хвилині, а "Лечче" в результаті упустив перевагу в рахунку – 1:1.
Асист Євгена Шахова у матчі з "Сампдорією": дивіться відео
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