Українець Шахов вперше відзначився результативною дією в Італії: відео

323 Читать новость на русском
Євген Шахов
Євген Шахов / ФК "Лечче"

Український півзахисник Євген Шахов вийшов в основі "Лечче" на матч 10-го туру Серії А.

Євген Шахов став автором гольової передачі в матчі десятого туру чемпіонату Італії проти "Сампдорії" (1:1). Українець на восьмій хвилині гри допоміг відзначитися Джанлуці Лападуле.

Читайте також: "Ювентус" вирвав перемогу завдяки Роналду, розгромна звитяга "Роми": результати Серії А

Для Шахова це п'ята поява в складі "Лечче" і перша результативна дія. Півзахисник збірної України перебрався до Італії влітку з грецького ПАОКа.

Українець був замінений на 69-й хвилині, а "Лечче" в результаті упустив перевагу в рахунку – 1:1.

Асист Євгена Шахова у матчі з "Сампдорією": дивіться відео

 

blog_ava
Вихідні у листопаді: скільки днів ми будемо відпочивати в останній місяць осені
сьогодні
4930
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кубок України: "Олександрія" по пенальті перемогла "Зорю", "Минай" вибив "Львів"
30 жовтня 20:41 Кубок України: "Олександрія" по пенальті перемогла "Зорю", "Минай" вибив "Львів"
Юрій Семенюк 733
Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
29 жовтня 15:30 Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
Станіслав Безушко 1055
Відбір на Чемпіонат світу 2022: як туди потрапити збірній України
29 жовтня 18:49 Відбір на Чемпіонат світу 2022: як туди потрапити збірній України
Юрій Семенюк 1646
58 голів: син Кріштіану Роналду феєрить за дитячу команду "Ювентуса" (відео)
сьогодні 13:06 58 голів: син Кріштіану Роналду феєрить за дитячу команду "Ювентуса" (відео)
Вісент Луїс 306
Українського бійця ММА жорстко нокаутували на турнірі в Польщі: відео
сьогодні 10:35 Українського бійця ММА жорстко нокаутували на турнірі в Польщі: відео
Вісент Луїс 2096
Новини
Більше новин
Залиште відгук