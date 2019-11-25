Українець Шахов зіграв у божевільному матчі з трьома вилученнями: відео

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Лечче – Кальярі результат та відео голів

Перенесений матч 13 туру чемпіонату Італії між "Лечче" та "Кальярі" завершився драматичною нічиєю.

Лечче – Кальярі 2:2

Голи: Лападула, 82 (пен.), Кальдероні, 90+1 - Жоао Педро, 30, Наінгголан, 67

Вилучення: Лападула, 86 - Каччаторе, 81, Ольсен, 85

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Проведення зустрічі було заплановано на день раніше, але поєдинок перенесли через зливу. "Кальярі" вийшов вперед на 30-й хвилині матчу. Жоао Педро реалізував пенальті. В середині другого тайму Раджа Наїнгголан подвоїв перевагу гостей.

"Лечче" скоротив відставання на 82-й хвилині зусиллями Джанлуки Лападули, який реалізував пенальті. У компенсований час Марко Кальдероні зрівняв рахунок.

Зазначимо, що в кінцівці поєдинку арбітр зустрічі вилучив трьох футболістів – нападника Лападулу з "Лечче" і двох гравців "Кальярі" (захисника Фабріціо Каччаторе і голкіпера Робіна Ульсен).

Український півзахисник "Лечче" Євген Шахов вийшов у старті команди і провів на полі 69 хвилин. Для хавбека це восьмий поєдинок за клуб в сезоні.

"Лечче" з 11 очками йде на 17 місці в Серії А, відрив від зони вильоту складає два очки. "Кальярі" займає четверте місце в турнірній таблиці.

Лечче – Кальярі відеоогляд матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол
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