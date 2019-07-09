Українець Швед пропустить перший матч "Селтіка" в Лізі чемпіонів

Український півзахисник "Селтіка" Мар'ян Швед не поїхав разом з командою в Боснію на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Сараєво".

За даними клубу, Швед отримав травму на тренуванні. Про ступінь серйозності пошкодження поки невідомо.

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"Селтік" на виїзді зіграє матч-кваліфікації до Ліги чемпіонів з "Сараєво" 9 липня. Початок – о 20:45.

Як відомо, Швед підписав контракт з "кельтами" ще на початку нинішнього року, але другу половину минулого сезону провів в "Карпатах" на правах оренди. За його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.

Швед дебютував за шотландський клуб в товариському матчі проти австрійського "Вінера". Мар'ян кілька разів загострював гру, але відзначитися результативними діями вінгеру не вдалося.