Українець Швед забив другий гол за "Селтік" у всіх турнірах
Український вінгер "Селтіка" Мар'ян Швед зіграв за дубль "кельтів" в спарингу з "Абердіном" (4:0).
Селтік – Абердін 4:0
Голи: Харпер, 5, Карамоко Дембеле, 10, Швед, 33, Око-Флекс, 88
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Мар'ян Швед вийшов в основі дубля "Селтіка" і на 33-й хвилині забив третій гол своєї команди, головою замкнувши навіс Чорча. По перерві Селтік продовжив володіти ініціативою та забив ще раз – гол в активі Око-Флекса.
Додамо, що Мар'ян Швед був замінений на 67 хвилині. Українець нещодавно вийшов на заміну в поєдинку основної команди. До цього Швед востаннє виходив на поле у складі Селтіка аж 19 жовтня.
- Мар'ян Швед перейшов у "Селтік" на початку 2019 року. Шотландський клуб викупив його контракт у "Карпат", але залишив в оренді у львівському клубі до літа. Хоча вже у травні Швед відправився в Шотландію.
- У матчах кваліфікації Ліги чемпіонів Швед відзначився забитим голом у ворота естонської команди "Німме Калью". Однак на матчі чемпіонату не потрапляв навіть в заявку.
- Єдина гра у чемпіонаті – вже згаданий матч проти "Росс Каунті" 19 жовтня.
- Попри це, Швед отримав виклик до національної збірної на матчі в листопаді. І вийшов на гру проти Естонії.
- Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон заявив, що у Шведа проблеми через те, що він погано знає англійську та не може комунікувати з партнерами. Відтак він не може виконувати всі завдання тренера.
- "Селтік" виключив Шведа із заявки на матчі Ліги Європи в цьому сезоні.
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