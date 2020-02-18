Українець Швед забив другий гол за "Селтік" у всіх турнірах

Український вінгер "Селтіка" Мар'ян Швед зіграв за дубль "кельтів" в спарингу з "Абердіном" (4:0).

Селтік – Абердін 4:0

Голи: Харпер, 5, Карамоко Дембеле, 10, Швед, 33, Око-Флекс, 88

Читайте також: Півзахисник збірної України зіграв перший матч за європейський клуб вперше за 3,5 місяця

Мар'ян Швед вийшов в основі дубля "Селтіка" і на 33-й хвилині забив третій гол своєї команди, головою замкнувши навіс Чорча. По перерві Селтік продовжив володіти ініціативою та забив ще раз – гол в активі Око-Флекса.

33’ - SHVED! @danchurch03 picks out Shved with a delightful cross and the winger heads in his side’s third!



CEL 3️⃣-0️⃣ ABE pic.twitter.com/eDYG0SKicW — Celtic FC Academy (@CelticFCAcademy) February 18, 2020

Додамо, що Мар'ян Швед був замінений на 67 хвилині. Українець нещодавно вийшов на заміну в поєдинку основної команди. До цього Швед востаннє виходив на поле у складі Селтіка аж 19 жовтня.