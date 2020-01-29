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Українець Соболь – другий у рейтингу найкорисніших гравців бельгійського клубу

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Едуард Соболь / Getty Images

24-річний український захисник Едуард Соболь, контракт якого належить донецькому "Шахтарю", проводить блискучий сезон в складі бельгійського "Брюгге".

Едуард Соболь на даний момент займає друге місце в рейтингу найкорисніших гравців "Брюгге" в поточному сезоні за середньою оцінкою від InStat – 299 балів. Про це повідомляє zbirna.com.

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Едуард віддав 75 флангових передач – це найкращий показник в команді. Крім того, він займає четверте місце за кількістю гострих пасів (55). Також українець зробив 75 вдалих відборів (другий показник в команді) і 70 обводок (третій показник в команді).

У нинішньому сезоні по воротах наш футболіст пробив 10 разів, але у ворота поки не потрапляв. Голів не забивав, а результативних передач у нього всього три. Втім, сезон у Бельгії в самому розпалі, і у Едуарда Соболя буде чимало шансів себе проявити.

Додамо, що всього Соболь провів за "Брюгге" 28 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Бельгія
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