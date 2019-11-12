Українець Соболь – російським ЗМІ: У збірній всі переходять на російську мову, так зручніше

277 Читать новость на русском
Едуард Соболь
Едуард Соболь / УАФ

Фланговий гравець збірної України і бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь в інтерв'ю російському ЗМІ розповів про мовне питання в команді "синьо-жовтих".

Головний тренер Андрій Шевченко зазвичай на прес-конференціях спілкується російською, тому Едуарда запитали, якою мовою наставник спілкується з командою на тренуваннях.

Читайте також: Можу сказати про Ракіцького тільки хороше, – футболіст збірної України

Теж російською. В команді є хлопці, для яких основна мова – українська. Але навіть вони переходять на російську. Так зручніше. Втім, для Андрія Миколайовича цей момент – не принциповий,
– відповів Соболь виданню "Советский спорт".

Також Едуард розповів про позицію гравців збірної України, серед яких чимало хлопців займають активну політичну позицію.

"І що в цьому поганого? Ми – вільні громадяни своєї країни. Кожен з нас має право на будь-яку позицію. Кожен в тій чи іншій мірі цікавиться політикою. Хоча особисто мені хотілося б, щоб вона була якомога далі від спорту", – сказав гравець бельгійського "Брюгге" і збірної України.

У поточному сезоні Соболь провів за "Брюгге" 17 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

blog_ava
Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
сьогодні
11963
Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Андрій Шевченко Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На змаганнях з кросу під Харковом гонщиця 15 разів перекинулася на автомобілі: моторошне відео
сьогодні 14:11 На змаганнях з кросу під Харковом гонщиця 15 разів перекинулася на автомобілі: моторошне відео
Юрій Семенюк 146
Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію
11 листопада 18:01 Чи готова держава продати "Арену Львів" та віддати НСК "Олімпійський" у концесію
Станіслав Безушко 1954
Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами
11 листопада 22:25 Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами
Назарій Дзюбановський 1003
Боксер Наоя Іноує – японський монстр, рекордсмен та переможець WBSS
11 листопада 21:13 Боксер Наоя Іноує – японський монстр, рекордсмен та переможець WBSS
Андрій Тудовші 1758
Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)
11 листопада 20:01 Розлючений Роналду покинув стадіон до завершення матчу з "Міланом": реакція "Ювентуса" (відео)
Вісент Луїс 3007
Новини
Більше новин
Залиште відгук