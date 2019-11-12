Українець Соболь – російським ЗМІ: У збірній всі переходять на російську мову, так зручніше
Фланговий гравець збірної України і бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь в інтерв'ю російському ЗМІ розповів про мовне питання в команді "синьо-жовтих".
Головний тренер Андрій Шевченко зазвичай на прес-конференціях спілкується російською, тому Едуарда запитали, якою мовою наставник спілкується з командою на тренуваннях.
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Теж російською. В команді є хлопці, для яких основна мова – українська. Але навіть вони переходять на російську. Так зручніше. Втім, для Андрія Миколайовича цей момент – не принциповий,
– відповів Соболь виданню "Советский спорт".
Також Едуард розповів про позицію гравців збірної України, серед яких чимало хлопців займають активну політичну позицію.
"І що в цьому поганого? Ми – вільні громадяни своєї країни. Кожен з нас має право на будь-яку позицію. Кожен в тій чи іншій мірі цікавиться політикою. Хоча особисто мені хотілося б, щоб вона була якомога далі від спорту", – сказав гравець бельгійського "Брюгге" і збірної України.
У поточному сезоні Соболь провів за "Брюгге" 17 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.
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