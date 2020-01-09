Українець Соболь забив неймовірний гол за "Брюгге": відео

Український захисник Едуард Соболь зіграв у товариському матчі бельгійського "Брюгге". Та допоміг команді здобути перемогу.

Під час зимової перерви "Брюгге" зіграв товариський матч проти нідерландського ПСВ в Катарі, де команда готується до другої половини сезону.

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Соболь цей матч розпочав у запасі, але згодом вийшов на поле. І саме його точний удар приніс перемогу бельгійському клубу. Після подачі з кутового м'яч відлетів до захисника. Прийнявши м'яч, Соболь завдав потужний удар злету під штангу. Так рахунок став 2:0. А матч у підсумку закінчився 2:1.

Відео голу Соболя у матчі за "Брюгге"

Варто нагадати, що Соболь виступає за "Брюгге" на правах оренди. Контракт гравця належить донецькому "Шахтарю". Однак захисник сподівається, що бельгійський клуб таки викупить його.