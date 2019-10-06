Українець Співак задушливим прийомом здобув першу перемогу в UFC: відео

У Мельбурні (Австралія) на Marvel Stadium відбувся турнір UFC 243. Українець Сергій Співак провів другий бій в UFC проти Тая Туйваси.

24-річний Співак зумів здобути перемогу в другому раунді. Після розсічення над бровою суперника Сергій зробив задушливий прийом і Туйвасу вимушений був капітулювати.

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Відео переможного прийому Співака

Перший свій бій Сергій програв за 50 секунд. Його забив за 50 секунд американець Уолтер Харріс (12-7). Що цікаво, в UFC його представляли як бійця з Молдови, але в його кутку перед боєм був український прапор.

У головному бою вечора Ісраель Адесанья (18-0) нокаутував у другому раунді володаря титулу UFC у середній вазі Роберта Уіттакера (20-5) і став новим чемпіоном.