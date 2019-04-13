Українець Стаховський феєрично вийшов у фінал турніру серії ATP у Тайбеї

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / Фото з відкритих джерел

Український тенісисит Сергій Стаховський зіграє у вирішальному матчі турніру серії ATP Challenger Tour в Тайбеї, Тайвань.

Сергій Стаховський – Го Соєда 2:0 (7:6, 7:6)

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Сергій Стаховський вперше в сезоні вийшов у фінал. Українець в обіграв японця Го Соєду з рахунком 7:6, 7:6.

Матч тривав 1 годину і 38 хвилин. За цей час Стаховський зробив 17 ейсів при 1 подвійній помилці і не зумів взяти жодного гейму на прийомі при одному брейк-поінті. У свою чергу, японець 8 разів подав навиліт, допустив 1 "подвійну" і також не зробив жодного брейка.

Суперником українця у фіналі змагань став австрієць Денніс Новак (ATP 156). У 2016 році Стаховський і Новак провели свій єдиний очний поєдинок в рамках Кубка Девіса (перемога українця).

В останній раз Стаховський виступав у фіналі "челленджера" в одиночному розряді в минулому році в Ілклі, де в матчі за титул обіграв Оскара Отте з Німеччини.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Сергій Стаховський
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