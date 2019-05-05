Українець Стаховський поступився у фіналі тенісного турніру в Сеулі

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з бельгійцем Рубеном Бемельмансом не зумів виграти у фінальному поєдинку на турнірі у Сеулі (Південна Корея).

У фіналі бельгійсько-український тандем поступився австралійцям Максу Перселлу та Люку Севіллу з рахунком 0:2 (4:6, 6:7).

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Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який в стартовому геймі оформили лідери посіву. Стаховський і Бемельманс програвали з рахунком 4:5 у другій партії, але суперникам на своїй подачі дістатися до матчболів не вдалося.

На тай-брейку українсько-бельгійська пара не зуміла втримати відрив (4:1), а на другому матчболі Бемельманс допустив подвійну помилку.

У цьому році Сергій Стаховський виступив в одному фіналі. В одиночному розряді на "челленджері" в Тайбеї українець поступився у вирішальному протистоянні Деннису Новаку з Австрії.

Наступного тижня Стаховський і Бемельманс виступлять в парі на іншому "челленджері" в Південній Кореї – в Пусані, де їх суперниками по стартовому матчу знову будуть Перселл і Севілл, посіяні під другим номером.

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