Українець Стаховський сенсаційно зіграє на Roland Garros, хоча не пройшов кваліфікацію
Український тенісист Сергій Стаховський отримав місце в основі французького Roland Garros-2019, хоча й не зміг подолати кваліфікацію.
Стаховський, який у рейтингу ATP посідає 111-у позицію, потрапив в основну сітку як "лакі-лузер".
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У першому раунді Відкритого чемпіонату Франції українець зіграє проти Жиля Сімона, який є 29-ю ракеткою світу.
Рахунок особистих зустрічей – 5:0 на користь француза. Тенісисти один раз зіграли на ґрунті, а свій останній очний поєдинок провели в минулому році в Антверпені, де Стаховський взяв тільки чотири гейми за матч.
У фіналі кваліфікації Roland Garros Стаховський програв росіянину Олексію Ватутіну. Стаховський єдиний українець, який зіграє на турнірі в Парижі.