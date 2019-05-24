Українець Стаховський сенсаційно зіграє на Roland Garros, хоча не пройшов кваліфікацію

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / btu.org.ua

Український тенісист Сергій Стаховський отримав місце в основі французького Roland Garros-2019, хоча й не зміг подолати кваліфікацію.

Стаховський, який у рейтингу ATP посідає 111-у позицію, потрапив в основну сітку як "лакі-лузер".

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У першому раунді Відкритого чемпіонату Франції українець зіграє проти Жиля Сімона, який є 29-ю ракеткою світу.

Рахунок особистих зустрічей – 5:0 на користь француза. Тенісисти один раз зіграли на ґрунті, а свій останній очний поєдинок провели в минулому році в Антверпені, де Стаховський взяв тільки чотири гейми за матч.

У фіналі кваліфікації Roland Garros Стаховський програв росіянину Олексію Ватутіну. Стаховський єдиний українець, який зіграє на турнірі в Парижі.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Ролан Гаррос Сергій Стаховський
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