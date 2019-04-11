Стаховський вдруге в сезоні вийшов у чвертьфінал турніру серії ATP

Українець Сергій Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру ATP Challenger в Китайському Тайбеї – Taiwan Santaizi Challenger.

У третьому раунді Стаховський обіграв француза Максіма Жанв'є з рахунком 7:5, 6:4.

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Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин. Перший сет Стаховський виграв за рахунок брейка в 11-му геймі. У другій партії Сергій повів 3:1, потім за рахунку 4:3 відіграв подвійний брейк-поінт і без проблем завершив матч на свою користь.

Тенісисти вже зустрічалися на аналогічному турнірі в Сен-Бріє. Тоді Стаховський програв опоненту з Франції в першому ж колі змагань.

Наступним суперником 124-ї ракетки світу в Тайбеї стане переможець пари Каміл Майчрзак (Польща) – Тацумі Іто (Японія).

Цікаво, що Стаховський в Тайбеї вперше з кінця лютого виграв два матчі поспіль. Киянин вдруге в сезоні зіграє в чвертьфіналі турніру АТР.

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