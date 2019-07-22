Українець Стаховський вперше з 2011 року переміг на турнірі серії ATP

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Сергій Стаховський та Марсель Гранольєрс
Сергій Стаховський та Марсель Гранольєрс / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Сергій Стаховський в дуеті з іспанцем Марселем Гранольєрсом став переможцем турніру серії ATP в Ньюпорті (США).

У фіналі Hall of Fame Open україно-іспанський дует за дві години обіграв Марсело Аревало і Мігеля Анхеля Рейєса-Варелу – 6:7, 6:4, 13:11.

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Матч тривав понад 2 години. Обмінявшись виграними подачами суперників, перший сет пари закінчили тай-брейком, де перемога дісталася мексикансько-сальвадорській парі.

У другому сеті україно-іспанський тандем переламав гру і забрав сет собі з рахунком 6:4. Вирішальний брейк закінчився за рахунку 13:11 

У колекції 33-річного українського тенісиста вже 4 одиночних і 3 парних титули ATP. Стаховський не програв жодного фіналу, в якому брав участь.

Варто зазначити, що в останній раз українець ставав чемпіоном турніру АТР в 2011 році, коли в дуеті з росіянином Михайлом Южним переміг в Дубаї.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Сергій Стаховський
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