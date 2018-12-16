Українець Цимбал у запеклій боротьбі зупинився в кроці від медалі на чемпіонаті світу з біатлону

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Богдан Цимбал
Богдан Цимбал / Фото з відкритих джерел

Українські біатлоністи вдало провели спринтерську гонку на юніорському чемпіонаті світу в словацьому місті Брезно-Осрблі.

Спринтерську гонку на юніорському чемпіонату світу можна вважати вдалою для українців – Богдану Цимбалу вдалося пробитися в квіткову церемонію.

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Перше коло лідер нашої юніорської збірної провів досить розмірено, але це не допомогло пройти стрільбу лежачи без штрафу. Як виявилося пізніше, цей промах став фатальним для нашого спортсмена. На другому колі Богдан прискорився, а після чистої стійки буквально полетів на фініш.

Заключний відрізок дистанції у виконанні Цимбала став другим серед всіх спортсменів в гонці, всього на 0,1 секунди від часу лідера за цим показником!.Відіграючи одну позицію за іншою за рахунок швидкості, українець зумів дістатися до третьої позиції на момент свого фінішу.

Але про першу медаль чемпіонату наша команда могла мріяти лише до того, як другу стрільбу пройшов норвежець Вебйорн Серум. Провівши два точних вогневих рубежі, скандинавський юніор вийшов лідером на дистанцію останнього кола, і до фінішу не тільки утримав першу позицію, а й збільшив перевагу над переслідувачами з 3-х до 14 секунд.

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Другим на фініші став росіянин Саїд Карімулла Халілі, а третю сходинку подіуму зайняв ще один норвежець, екс-лідер дорослого Кубка IBU Сіверт Гутторм Баккен.

Непогану гонку провів українець Євген Івченко, у якого один промах і фініш наприкінці другого десятку –18 місце.

1. Вебйорн Серум (Норвегія, 0+0) 25:42.9
2. Саїд Халілі (Росія, 0+0) +14.4
3. Сіверт Баккен (Норвегія, 1+0) +36.3
4. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +41.9

18. Євген Івченко (0+1) +1:29.9
28. Руслан Бригадир (1+1) +1:50.2
55. Сергій Телень (1+1) +2:59.7

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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