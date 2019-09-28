Українець в НБА отримав травму та вибув на невизначений термін

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Олексій Лень
Олексій Лень / Фото з відкритих джерел

Український центровий "Атланти Хоукс" Олексій Лень повідомив про біль в попереку напередодні тренування клубу.

Також повідомляється, що до травми попереку Лень мав проблеми з лівим гомілковостопним суглобом.

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Клуб інформує, що протягом наступних чотирьох-п'яти днів за бігменом збірної України буде вестися пильне спостереження медичного штабу.

Остаточний статус Леня, який проведе свій другий контрактний сезон за "Хоукс", буде визначено перед стартом тренувального табору.

У попередньому сезоні "Атланта" зайняла 12-е місце в таблиці Східної конференції і не пробилася в плей-офф НБА.

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Теги: Спорт Олексій Лень Баскетбол
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