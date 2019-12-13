Українець віддав два гольові паси та потрапив у символічну збірну туру Ліги Європи
Український хавбек "Гента" Роман Безус потрапив до символічної збірної 6-го туру Ліги Європи.
12 грудня в домашньому поєдинку свого бельгійського клубу "Гент" проти української "Олександрії" (2:1) Роман Безус відзначився двома результативними передачами.
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У нинішньому сезоні Безус зіграв 16 матчів за "буйволів" в усіх турнірах, забив 5 голів і зробив 2 результативні передачі.
"Гент" з українцями Романом Безусом, Ігорем Пластуном і Романом Яремчуком посів перше місце в групі, де суперниками бельгійців були "Олександрія", "Вольфсбург" і "Сент-Етьєн".
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