Українець виграв етап Кубка світу з тхеквондо, перемігши фаворита

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Владислав Бондарь
Владислав Бондарь / facebook.com/olympicua

У єгипетському місті Хургада завершився етап Кубка світу з тхеквондо Egypt open G2. Українським спортсменам вдалося здобути дві нагороди.

Українець Владислав Бондарь виграв золоту медаль у ваговій категорії до 87 кілограмів. У фіналі боєць, який представляє нашу національну команду, переміг тунісця Ясіні Трабелсі.

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Владислав був посіяний під третім номером, а тунісець, якого переміг українець – під першим. Бондарь виграв з рахунком 13:14.

Окрім золотої нагороди спортсмен здобув цінні рейтингові бали, які потрібні для кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо-2020.

Також бронзову нагороду у ваговій категорії до 54 кг завоював українець Тарас Мальченко, що представляє на кубку світу клуб "Мотор-Січ".

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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