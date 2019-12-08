Українець виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу з велотреку

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Роман Гладиш / Guy Swarbrick

Українець Роман Гладиш зумів здобути золоту нагороду на етапі Кубка світу з велотреку. Представнику України не було рівних у гонці скретч.

Золоту нагороду українець виграв на 4 етапі Кубка світу в Камбоджі (Нова Зеландія).

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Для 24-річного львів'янина це перша перемога на етапах Кубка світу. До цього Гладиш ставав чемпіоном Європи у 2018 році та бронзовим призером у 2017-у.

Що таке гонка скретч? Індивідуальний вид велотрекової гонки. Гонка проводиться з масовим стартом на відстані. Початок дається після проходження одного нейтрального круга. Остаточний розподіл місць визначається за результатами заключного фінішу з урахуванням кіл дистанційної переваги, отриманих гонщиками.

Переможцем оголошується той, хто прийшов до фінішу першим. Ті, хто відстали на коло, знімаються зі змагань. Якщо лідер упродовж заїзду обігнав на коло всіх інших суперників, то гонка вважається завершеною, лідер – стає переможцем, а двоє, кого лідер обігнав останніми, – призерами.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Велоспорт
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