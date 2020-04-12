Українець влітку міг повернутися в УПЛ з європейського гранду, але цьому завадив коронавірус
Півзахисник "Селтіка" і збірної України Мар'ян Швед влітку 2020 року мав повернутися в українську Прем'єр-лігу.
На 22-річного гравця претендували відразу три команди УПЛ, бажаючі взяти його в оренду. Зокрема, він міг перебратися в "Олександрію", повідомляє "Спортивка".
До теми "Селтік" українця Мар'яна Шведа можуть визнати чемпіоном Шотландії
Однак, через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу повернення Мар'яна найближчим часом малоймовірне.
Спорт24 писав, що Мар'ян Швед через коронавіруса застряг в Глазго, а керівництво "Селтіка" скоротило зарплати гравцям з квітня по червень.
- У нинішньому сезоні Швед зіграв всього у двох матчах за "кельтів", рідко з'являючись навіть у заявці, і відзначився одним забитим м'ячем.
- Українець перейшов у "Селтік" з "Карпат" на початку 2019 року, за його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.
- "Селтік" лідирує в чемпіонаті "Шотландії", набравши 80 очок після 30-ти турів.
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