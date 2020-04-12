Українець влітку міг повернутися в УПЛ з європейського гранду, але цьому завадив коронавірус

Півзахисник "Селтіка" і збірної України Мар'ян Швед влітку 2020 року мав повернутися в українську Прем'єр-лігу.

На 22-річного гравця претендували відразу три команди УПЛ, бажаючі взяти його в оренду. Зокрема, він міг перебратися в "Олександрію", повідомляє "Спортивка".

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Однак, через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу повернення Мар'яна найближчим часом малоймовірне.

Мар'ян Швед улітку мав повернутися зі "Селтіка" в український чемпіонат (в оренду). На нього претендували щонайменше 3 клуби нашої прем'єр-ліги (серед них, можливо, "Олександрія"). Але зараз через цю "коронавірусну чухню" все заштопорилося... — Спортивка (@Sportyvka) April 12, 2020

Спорт24 писав, що Мар'ян Швед через коронавіруса застряг в Глазго, а керівництво "Селтіка" скоротило зарплати гравцям з квітня по червень.

У нинішньому сезоні Швед зіграв всього у двох матчах за "кельтів", рідко з'являючись навіть у заявці, і відзначився одним забитим м'ячем.

Українець перейшов у "Селтік" з "Карпат" на початку 2019 року, за його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.

"Селтік" лідирує в чемпіонаті "Шотландії", набравши 80 очок після 30-ти турів.

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