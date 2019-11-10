Українець Яковенко забив у шостому матчі поспіль, однак не врятував команду від поразки: відео

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Юрій Яковенко
Юрій Яковенко / Фото з відкритих джерел

Нападник "Есб'єрга" Юрій Яковенко продовжив свою гольову серію у матчі 16 туру чемпіонату Данії проти "Брондбю" (1:2).

Команда українського форварда зазнала подвійного удару в першому таймі – словак Самуель Мраз постійно залишався неприкритим у центрі штрафного майданчика і легко розстрілював голкіпера "Есб'єрга", пише "Футбол 24".

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У другому таймі Юрій Яковенко подарував надію на очки гостям, головою пробивши в дев'ятку після подачі з кутового. Українець не йде з поля без гола вже у шостому матчі поспіль. Втім, його бомбардирські подвиги цього разу не допомогли команді уникнути поразки – 1:2.

"Есб'єрг" продовжив свою безвиграшну серію в чемпіонаті до шести турів і посідає передостанню сходинку з 10 очками в активі.

Відео голу Яковенка

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Данія
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