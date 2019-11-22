Українець Яремчук продовжує дивувати результативністю, забивши ефектний гол за "Гент": відео
У перенесеному матчі 5 туру бельгійської ліги Жупіле "Гент" не зумів набрати очки у грі проти "Антверпена".
Антверпен – Гент 3:2
Голи: Мбокані, 25, 48, Рафаелов, 33 (пен.) – Яремчук, 21, Девід, 90+4
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Рахунок в матчі відкрив нападник національної збірної України Роман Яремчук, для якого гол став 15-м в формі "Гента" у всіх турнірах нинішнього сезону.
Відео голу Яремчука
Але вже через чотири хвилини паритет відновив ексфорвард київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані. Конголезець пізніше оформив дубль, зробивши рахунок 3:1. Лише на останній доданій хвилині "Гент" забив свій другий гол, але зовсім не мав часу на камбек.
Зазначимо, що Роман Яремчук та Ігор Пластун провели увесь матч на полі, а Роман Безус вийшов на заміну на 60-й хвилині гри.
Антверпен – Гент відеоогляд матчу
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