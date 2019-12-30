24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Українець Яремчук прокоментував можливість переходу в російський "Зеніт"

217 Читать новость на русском
Роман Яремчук / ФК "Гент"

Форвард "Гента" і національної збірної України Роман Яремчук висловився щодо трансферу в російський "Зеніт".

Роман Яремчук в програмі "Вацко Live" заявив, що для нього футбол важливіший за гроші.

Читайте також: Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році

"Буде нечесно, якщо скажу, що гроші не мають значення. Футболісти грають, в першу чергу, через любов до футболу, а по-друге, треба ж годувати свою сім'ю. Звичайно, хочеться заробляти якомога більше. Це не секрет для всіх футболістів і людей. Я вибрав Бельгію, це не той чемпіонат, де ти можеш заробити великі гроші. Але це правильний крок, щоб в майбутньому можна було заробити більше грошей. Думаю, для мене на першому місці футбол, а потім гроші.

Якби "Зеніт" запропонував 5 мільйонів євро на рік? Ні. Класне запитання, але в сьогоднішній ситуації я б не поїхав. Думаю, 100%. Мені вистачає на життя. Є все, що потрібно,
– сказав Яремчук.

У поточному сезоні Яремчук провів за "Гент" 31 матч у всіх турнірах, де забив 17 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Також на рахунку Романа 5 голів за збірну України.

А найважливіший м'яч в сезоні, за словами Романа, він забив збірній Португалії у відборі на Євро-2020 (2:1).

 

Як позбавити Медведчука звання почесного юриста: Зеленський відповів на петицію
сьогодні
7263
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Роман Яремчук Новини Спорту Новини Росії
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:05 Росія програла США на чемпіонаті світу з хокею, пропустивши дві шайби за 6 секунд: відео
Юрій Семенюк 2641
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1122
29 грудня 16:16 Роналду зіграв у футбол з відомим хлопчиком без ніг з Казахстану – відео
Вісент Луїс 1413
29 грудня 15:08 Циганков запальним танцем із сестрою привітав усіх з новорічними святами – відео
Юрій Семенюк 3113
29 грудня 14:33 Ще один зірковий шахіст хоче припинити виступи за збірну України
Вісент Луїс 3855
Новини
Більше новин
Залиште відгук