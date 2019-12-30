Українець Яремчук прокоментував можливість переходу в російський "Зеніт"

Форвард "Гента" і національної збірної України Роман Яремчук висловився щодо трансферу в російський "Зеніт".

Роман Яремчук в програмі "Вацко Live" заявив, що для нього футбол важливіший за гроші.

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"Буде нечесно, якщо скажу, що гроші не мають значення. Футболісти грають, в першу чергу, через любов до футболу, а по-друге, треба ж годувати свою сім'ю. Звичайно, хочеться заробляти якомога більше. Це не секрет для всіх футболістів і людей. Я вибрав Бельгію, це не той чемпіонат, де ти можеш заробити великі гроші. Але це правильний крок, щоб в майбутньому можна було заробити більше грошей. Думаю, для мене на першому місці футбол, а потім гроші.

Якби "Зеніт" запропонував 5 мільйонів євро на рік? Ні. Класне запитання, але в сьогоднішній ситуації я б не поїхав. Думаю, 100%. Мені вистачає на життя. Є все, що потрібно,

– сказав Яремчук.

У поточному сезоні Яремчук провів за "Гент" 31 матч у всіх турнірах, де забив 17 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Також на рахунку Романа 5 голів за збірну України.

А найважливіший м'яч в сезоні, за словами Романа, він забив збірній Португалії у відборі на Євро-2020 (2:1).