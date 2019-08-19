Українець Яремчук забив шостий гол за "Гент" за сім матчів: відео
Український нападник Роман Яремчук продовжує забивати за "Гент" як у чемпіонаті Бельгії, так і на євроарені. ЦЬого разу він забив у ворота "Остендне."
Саме Яремук відкрив рахунок у матчі у другому таймі, вдало зігравши при розіграші кутового.
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Для українського нападника цей гол став шостим у сезоні. За "Гент" він зіграв сім матчів.
Варто додати, що весь матч в захисті за "Гент" зіграв Ігор Пластун, а Роман Безус вийшов на поле на заміну. Гра закінчилася перемогою "Гента" 2:0.
Джерело: 24 канал
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