Українець Яремчук забив шостий гол за "Гент" за сім матчів: відео

Український нападник Роман Яремчук продовжує забивати за "Гент" як у чемпіонаті Бельгії, так і на євроарені. ЦЬого разу він забив у ворота "Остендне."

Саме Яремук відкрив рахунок у матчі у другому таймі, вдало зігравши при розіграші кутового.

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Для українського нападника цей гол став шостим у сезоні. За "Гент" він зіграв сім матчів.

Варто додати, що весь матч в захисті за "Гент" зіграв Ігор Пластун, а Роман Безус вийшов на поле на заміну. Гра закінчилася перемогою "Гента" 2:0.