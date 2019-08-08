Українець Яремчук знову забив за "Гент" у Лізі Європи: відео

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Роман Яремчук
Роман Яремчук

Український нападник Роман Яремчук продовжує забивати за "Гент". Цього разу форвард відзначився у матчі Ліги Європи.

Його "Гент" на виїзді грає проти кіпрського АЕК з Ларнаки. На 26-ій хвилині Яремчук вдало завершив атаку своєї команди. Хоча в цьому моменті варто відзначити й напарника українця, який пішов в обіграш декількох суперників та втратив м'яч. Його ж підхопив Яремчук та забив.

Окрім Яремчука, з перших хвилин також грає ще один українець – Ігор Пластун вийшов у центрі захисту. Роман Безус розпочав матч на лаві запасних.

Дивіться відео, де Пластун, Безус та Яремчук забили за "Гент" у чемпіонаті Бельгії

Це не перші голи Яремчука у кваліфікації Ліги Європи. У матчі попереднього раунду він віддав два паси та забив два голи у матчі проти "Віторула". Згодом він забив цій же команді й на виїзді.

Відео голу Яремчука

 

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Теги: Ліга Європи Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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