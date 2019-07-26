Українець забив неймовірний гол у Лізі Європи, обігравши голкіпера у центрі поля: відео

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Роман Дебелко
Роман Дебелко / ФК "Рига"

Український нападник Роман Дебелко зіграв за "Ригу" у матчі Ліги Європи. Його команда на виїзді протистояла польському "П'ясту". Сам нападник відзначився забитим голом.

Дебелко відзначився в середині першого тайму. Він активно пішов у пресинг на суперника, змусивши того помилитися при передачі м'яча голкіпера. Останній теж невдало вийшов на перехоплення, і українець ефектно його прокинув майже у центрі поля. Тож все, що згодом залишалося зробити форварду – влучити у порожні ворота, що він і зробив.

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Та гол Дебелка не допоміг "Ризі" перемогти у цьому матчі. У другому таймі господарі забили тричі у ворота суперників. А після цього ще раз, але цього разу у власні ворота. Тож рахунок матчу 3:2 на користь "П'яста". 

Відеоогляд матчу П'яст – Рига (відео голу Дебелка – з 00:55)

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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