Українець Захожий проведе бій проти колишнього суперника Кличка, Сіренко – буде битися за пояс

Стали відомі суперники українських проспектів суперважкої ваги Владислава Сіренка (12-0, 11 КО) і Олександра Захожого (12-0, 10 КО).

Про це порталу Мmmaboxing повідомив менеджер боксерів Максим Міхальов.

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Захожий проведе поєдинок проти екс-претендента на титул чемпіона світу американця Кевіна Джонсона (34-14-1, 18 КО). Джонсон оскаржував у 2009 році титул чемпіона WBC, але поступився Віталію Кличку. Також він проводив поєдинки з Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Енді Руїсом, у всіх програвши.

Сіренко зустрінеться в рингу з італійським суперважкоатлетом Айваном ді Берардіно (9-1-1, 6 КО). На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона EBP в суперважкій вазі.

Спорт 24 писав, що ці поєдинки відбудуться 12 жовтня в Карлсруе, Німеччина. До них приєднається ще один українець, володар молодіжного пояса WBC Silver Петро Іванов (10-0-2, 6 КО).

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У попередньому бою Владислав Сіренко переміг росіянина Дениса Бахтова (39-15, 26 КО) в рамках вечора боксу в ПАР. Українець пресингував свого суперника весь бій і після серії ударів в сьомому раунді рефері був змушений зупинити поєдинок.

У свою чергу, Олександр Захожий здобув впевнену перемогу в рамках вечора боксу в Києві. Українець зустрічався в рингу з 30-річним боснійцем Срданом Говедаріцею (7-8, 6 КО) і нокаутував його.