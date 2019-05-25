Українець Залєтов зі світовим рекордом переміг на чемпіонаті світу в жимі лежачи
Український важкоатлет Артур Залєтов в Токіо став чемпіоном світу і встановив світовий рекорд з жиму штанги лежачи серед юніорів.
Залєтов у ваговій категорії до 93 кілограм показав результат в 316 кілограм, що дозволило йому перемогти і вже в третій раз стати чемпіоном світу. Про це повідомляє Shans.com.ua.
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Крім цього, українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі штанги лежачи.
Артур Залєтов встановив світовий рекорд у жимі штанги
Зазначимо, що тренером Артура Зальотова є Фелікс Колтаков. Спортсмен займався в Глухівської ФСК "Гармонія".
Спорт 24 писав, що важкоатлет Дмитро Чумак приніс Україні три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.