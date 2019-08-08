Українець здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду здобула ще одну медаль – Олег Колодій виборов срібну нагороду у дисципліні на однометровому трампліні, отримавши 381,5 балів.

Нашому спортсмену не вистачило близько семи з половиною балів до золота. А випередив українця німецький стрибун у воду Патрік Хоусдінг.

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Натомість бронзову медаль виборов італієць Лоренцо Марсалья.

Ще один українець Станіслав Оліферчик, який напередодні здобув золото у міксті, став тільки одинадцятим у індивідуальних змаганнях. У медальному заліку Україна продовжує утримувати лідерство після трьох змагальних днів чемпіонату Європи.

Дивіться відео: як українці стрибали у воду на чемпіонаті Європи