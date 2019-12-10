Українець зіграв підозрілий тенісний матч: програв усі розіграші та причетний до букмекерів

Українець Артем Багмет заявився на кваліфікацію тенісного турніру в Досі з призовим фондом в 15 тисяч доларів. Однак вже в першому матчі він програв. Та сам матч виявився достатньо дивним.

Гра тривала лише 22 хвилини. Багмет грав проти Кріттіну Коайкулу з Тайланду (він лише 1367 у світовому рейтингу). Однак 22-річний Багмет не зміг виграти жодного з 48 зіграних в цій зустрічі розіграшів. У підсумку він поступився 0:6, 0:6.

Відео гри Багмета

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Як виявилося згодом, ця людина вперше в житті взяв ракетку в руки. Артем Багмет є менеджером каналу в Telegram "МонтекрістоБет" Миколи Труша, який займається ставками на спорт. Труш пропонує своїм передплатникам купувати підписку, ділиться прогнозами та публікує результати своїх ставок, пише btu.org.ua.



Скрін публікації з Telegram-каналу "МонтекрістоБет" Миколи Труша

Труш був присутній на матчі Багмета і водночас виробляв ставки в лайв-режимі, можливо, навіть коли він був присутній на трибуні, що категорично забороняється правилами ITF. Пізніше Труш поділився скриншотами своїх ставок і додав: "Маячня або не маячня, але ставками на цей матч відбили поїздку двох чоловіків в Доху і тиждень проживання в відмінному готелі, а також добре заробили зверху. І це тільки частина потенційного прибутку з поїздки. Весь тиждень Монт і Артем будуть перебувати на турнірі, давати прогнози прямо з кортів, а на наступному тижні знову гратимуть у кваліфікації та ставити проти себе".



Скрін публікації з Telegram-каналу "МонтекрістоБет" Миколи Труша

Сам Багмет цілком задоволений своїм "дебютом" на професійному тенісному турнірі, про що він написав у своєму Telegram-каналі. Хоча і підозрює, що його можуть затримати за таке.



Скрін публікації з Telegram-каналу Артема Башмета

Відзначимо, що за останні чотири роки це третій "золотий матч" (такий термін позначає ситуацію, коли один з гравців не зумів виграти жодного очка за весь поєдинок) на турнірах ITF. В історії змагань під егідою АТР таких випадків не було.