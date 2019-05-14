Українець Зінченко може залишитися без Ліги чемпіонів через фінансові махінації клубу

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"Манчестер Сіті" ризикує залишитися без Ліги чемпіонів
"Манчестер Сіті" ризикує залишитися без Ліги чемпіонів / Фото з відкритих джерел

Контрольний орган УЄФА розслідує фінансову діяльність "Манчестер Сіті". Два тижні тому його співробітники зустрілися в Швейцарії, щоб обговорити результати своїх розслідувань.

За інформацією New York Times, слідча палата УЄФА з фінансового контролю за клубами буде вимагати дискваліфікувати "містян" з Ліги чемпіонів на один сезон.

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Видання повідомляє, що причиною є свідомо помилкова інформація, яку клуб надав УЄФА 2014 року, показавши неправильні дані про доходи від спонсорських контрактів.

Поки що невідомо, чи зажадають виключити "Ман Сіті" в наступному сезоні або ж в кампанії 2020/21. Сам клуб всіляко заперечує будь-які порушення.

До слова, у 2014 році "Манчестер Сіті" пішов на мирову угоду з УЄФА, що стосується більш раннього порушення правил фінансового фейр-плей. Як покарання "містяни" виплатили штраф у розмірі 49 мільйонів фунтів стерлінгів і отримали тимчасове обмеження на трансфери.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Манчестер Сіті Олександр Зінченко
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