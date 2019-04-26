Українець Зінченко став обличчям всесвітньо відомого бренду: фото

Гравець "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко підписав контракт з компанією Puma.

Про це сам футболіст повідомив у себе в Instagram.

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"Радий бути частиною Puma". У коментарях з офіційного акаунту знаменитого бренду відповіли: "Ласкаво просимо в сім’ю".

Раніше "Манчестер Сіті" підписав контракт з Puma вартістю у 650 мільйонів євро.

Цього сезону на рахунку Зінченка 25 матчів за "містян" у всіх турнірах, один забитий гол та п’ять результативних передач.

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