Українець Зінченко потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на Лігу чемпіонів
Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив в заявку команди на Лігу чемпіонів.
Олександр Зінченко потрапив в заявку команди на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Шальке", повідомляє офіційний Twitter клубу.
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Цікаво, що в заявці команди Зінченко числиться як захисник. У нинішньому і минулому сезонах українець грає за "містян" на позиції лівого захисника.
Також у заявку команди за списком А не потрапив зірковий форвард Габріел Жезус, який пройшов за списком В.
У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.
Джерело: 24 Канал
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