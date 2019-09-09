Українець Зінченко прогресував у оновленому рейтингу FIFA 20

ЕА оголосила рейтинги футболістів в новому футбольному симуляторі FIFA 20.

Найкращим гравцем гри стане Ліонель Мессі з OVR 94. На один пункт менше у Кріштіану Роналду – 93.

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У десятку також увійшли Неймар, Еден Азар, Кевін де Брюйне, Ян Хмара, який став найкращим воротарем, Вірджіл ван Дейк, Мохамед Салах, Лука Модріч і Марк-Андре тер Штеген.

Слідом за рейтингом найкращих гравців FIFA 20, став відомий рейтинг і українського півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Українець отримав OVR 78, що на 7 пунктів більше, ніж у нього було спочатку в минулому році.

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко, який грає в "МанСіті" на позиції лівого захисника, перейшов у клуб лише за 2 мільйони євро. Він не входить навіть у топ-100 за вартістю трансферу у клуб.