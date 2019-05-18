Українець Зінченко разом з "Манчестер Сіті" став володарем Кубка Англії

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"Манчестер Сіті" здобув Кубок Англії
"Манчестер Сіті" здобув Кубок Англії / Фото з відкритих джерел

"Манчестер Сіті" та "Вотфорд" зустрічалися у фінальному матчі Кубка Англії. Зустріч пройшла на стадіоні "Уемблі" в Лондоні і завершилася розгромною перемогою містян з рахунком 6:0.

Манчестер Сіті – Вотфорд 6:0
Голи: Д.Сільва, 26, Жезус, 68, де Брюйне, 61, Стерлінг, 38, 81, 88

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На 26-й хвилині Давід Сільва ударом в дальній кут забив дебютний гол у зустрічі, а ближче до кінця тайму Габріель Жезус відзначився після ідеального пасі від Ріяда Мареза.

У другій половині протистояння побиття "шершнів" продовжилося. На 60-й хвилині Де Брейне познущався із захисників, обіграв голкіпера та забив у пусті ворота.

Але трьох голів "містянам" виявилося замало. Габріель Жезус та двічі Стерлінг, який у підсумку оформив хет-трик, встановили розгром 6:0.

Український півзахисник "Ман Сіті" Олександр Зінченко вийшов на поле з перших хвилин та відіграв увесь матч.

Варто зауважити що "Манчестер Сіті" цього сезону виграв усі три найпрестижніші англійські трофеї – АПЛ, Кубок Ліги та Кубок Англії.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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