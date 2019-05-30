Українець Зінченко став одним з найкращих молодих футболістів Європи

Захисник збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих молодих футболістів топ-5 європейських чемпіонатів.

Статистичний портал WhoScored опублікував свою символічну збірну гравців до 21 року за підсумками сезону 2018/19.

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Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко був оцінений в 7,14 балів, ставши в один ряд з провідними гравцями своїх клубів з топ-5 чемпіонів в їхньому віці.

Враховуючи пошкодження Бенджаміна Менді і відсутність будь-якої реальної заміни для лівого захисника "містян", Пепу Гвардіолі могло припасти дуже несолодко, якби не Олександр Зінченко, який закінчив розіграш АПЛ-2018/19 як один із найкращих футболістів "Сіті".

"Манчестерський клуб незмінно перемагав у всіх 14 іграх англійського чемпіонату, в яких він брав участь. Найдивніше те, що він не профільний лівий захисник", – написано про Олександра.

Варто зазначити, що 15 грудня 2018 року футболісту виповнилося 22 роки, але щоб претендувати на місце у символічній збірній, гравці повинні були провести більше 10 матчів в чемпіонаті і бути у віці 21 року або молодше в день, коли стартувала відповідна ліга.

У нинішньому сезоні Зінченко забив 1 гол і зробив 5 результативних передач у 29 матчах сезону.

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