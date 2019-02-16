Українець Зінченко вийде зі старту у матчі "Манчестер Сіті" – "Ньюпорт"
16 лютого "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Ньюпортом" в 1/8 фіналу Кубка Англії.
Українець Олександр Зінченко розпочне гру в основі "містян" з перших хвилин.
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В останньому матчі за "Манчестер Сіті" проти "Челсі" Олександр Зінченко віддав дві результативні передачі і допоміг "містянам" отримати розгромну перемогу.
У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 13 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 4 результативні передачі.
Джерело: 24 Канал
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