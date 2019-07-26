Українець Зозуля зізнався, чому відмовився переходити в іспанську Ла Лігу

Нападник "Альбасете" та збірної України розповів, чому продовжив контракт з клубом.

Зозуля розповів про плани на наступний сезон, а також що змусило нападника залишитися в "Альбасете".

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Дуже радий бути в "Альбасете". Продовжив контракт попри те, що у мене були пропозиції від клубів Прімери. Однак я повинен віддячити своєму клубу і вболівальникам за ту підтримку, яку я відчував у важкі періоди кар'єри.



У новому сезоні, як і в минулому, ми збираємося боротися за вихід до Прімери. Важливо всім гравцям команди бути однією сім'єю, тоді нам вдасться реалізувати свої плани,

– цитує Зозулю офіційний сайт "Альбасете".

Як відомо, цього літа в українського нападника закінчився термін контракту з іспанським "Альбасете". Клуб та гравець тривалий час вели перемовини, які закінчились підписанням нової угоди.

У минулому сезоні Зозуля забив 11 голів і зробив 2 результативні передачі у 37 матчах за іспанський клуб.