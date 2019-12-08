Українець Зубков оформив дубль за "Ференцварош", але команда Реброва не перемогла: відео

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Олександр Зубков / Getty Images

Український півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков відзначився дублем у матчі 15-го туру чемпіонату Угорщини проти "Пушкаш Академії" – 2:2.

Ференцварош – Пушкаш Академі 2:2

Голи: Зубков, 7, 40 – Хенті, 52, Майсснер, 77

Вінгер вийшов в стартовому складі "фраді" і на 7-й хвилині зустрічі вивів команду вперед. Зубков прицільно пробив у дальній кут воріт. Перед перервою українець подвоїв перевагу "Ференцвароша".

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Також з перших хвилин за "Ференцварош" зіграв український півзахисник Ігор Харатін. Хавбек Данило Ігнатенко залишився на лавці запасних. Як відомо, головний тренер "фраді" – українець Сергій Ребров.

У нинішньому сезоні Зубков провів 25 матчів за "Ференцварош", відзначившись 5 голами і 7 результативними передачами.

Відео першого голу Зубкова

Відео другого голу Зубкова

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Сергій Ребров Новини Спорту ФК Ференцварош
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