Українець Зубков забив перший м'яч "Ференцвароша" в новому сезоні чемпіонату Угорщини
Український півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков забив в 3-му турі чемпіонату Угорщини проти "Ракоці".
Українець відзначився вже на 7-й хвилині гри – це перший гол "Ференцвароша" в чемпіонаті Угорщини в сезоні 2019/20.
Читайте також: Дякую за казку: фанати влаштували команді Реброва овацію після вильоту з Ліги чемпіонів
Також в старті команди Сергія Реброва вийшов інший український півзахисник – Данило Ігнатенко.
Зубков минулого місяця вже забивав за "Ференцварош" в кваліфікації Ліги чемпіонів – українець вразив ворота "Лудогорця".
Зубков приєднався до "Ференцварошу" в кінці травня на правах оренди з "Шахтаря". Деталі угоди не уточнюються.
У наступному турі команда Сергія Реброва зіграє на виїзді проти "Академії Пушкаша".
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Манчестер Сіті" на останніх секундах вирвав перемогу в "Тоттенхема", але арбітр скасував гол17 серпня , 21:26
-
"Десна" й "Колос" не змогли виявити сильнішого в Чернігові: відео17 серпня , 18:54
-
"Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений (відео)17 серпня , 15:54
Коментарі