Українець Зубков забив перший м'яч "Ференцвароша" в новому сезоні чемпіонату Угорщини

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Олександр Зубков (праворуч)
Олександр Зубков (праворуч)

Український півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков забив в 3-му турі чемпіонату Угорщини проти "Ракоці".

Українець відзначився вже на 7-й хвилині гри – це перший гол "Ференцвароша" в чемпіонаті Угорщини в сезоні 2019/20.

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Також в старті команди Сергія Реброва вийшов інший український півзахисник – Данило Ігнатенко.

Зубков минулого місяця вже забивав за "Ференцварош" в кваліфікації Ліги чемпіонів – українець вразив ворота "Лудогорця".

Зубков приєднався до "Ференцварошу" в кінці травня на правах оренди з "Шахтаря". Деталі угоди не уточнюються.

У наступному турі команда Сергія Реброва зіграє на виїзді проти "Академії Пушкаша".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Ференцварош
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