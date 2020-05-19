В Україні через карантин достроково завершили ще одні великі змагання

Ще один вид спорту ми більше не побачимо в Україні у спортивному сезоні 2019/2020. Федерація гандболу країни вирішила завершити змагання достроково.

19 травня про це повідомила пресслужба титулованого українського клубу "Мотор".

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До моменту зупинки змагань було зіграно 16 поєдинків. Лідером турнірної таблиці на той момент був саме "Мотор", який набрав 32 очки і очолював турнірну таблицю.

Чемпіоном визнали саме "Мотор". Це вже восьме чемпіонство поспіль для запорізького колективу.

Також наголошується, що матчі Кубка України з гандболу будуть дограні в серпні. В даний момент немає формату, за яким будуть проводити змагання. Також незабаром обіцяють уточнити, хто зайняв інші призові місця в Суперлізі.

Підсумкова таблиця чемпіонату України з гандболу

Які змагання в Україні зупинили і перенесли?

12 березня достроково завершили всі баскетбольні змагання в Україні під егідою ФБУ;

всі баскетбольні змагання в Україні під егідою ФБУ; матчі УПЛ , Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу перенесено;

, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу перенесено; Федерація хокею України прийняла рішення призупинити проведення чемпіонатів України серед жінок, юніорів та юнаків, а також регіональних змагань з хокею;

прийняла рішення призупинити проведення чемпіонатів України серед жінок, юніорів та юнаків, а також регіональних змагань з хокею; юнацький чемпіонат України з біатлону скасовано;

два матчі жіночої збірної України з гандболу проти Фарерських островів у відборі до Євро-2020 перенесено;

чемпіонат України з біатлону в Буковелі скасовано;

чемпіонат Європи з художньої гіманстики у Києві перенесено;

з художньої гіманстики у Києві перенесено; перенесено Кубок України серед чоловіків та жінок зі спортивного та бойового самбо.

чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві перенесено через коронавірус;

Меморіал Лобановського перенесли на 2021 рік.

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