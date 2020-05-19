24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

В Україні через карантин достроково завершили ще одні великі змагання

-
Чемпіонат України з гандболу завершено
Чемпіонат України з гандболу завершено / ГК "Мотор"

Ще один вид спорту ми більше не побачимо в Україні у спортивному сезоні 2019/2020. Федерація гандболу країни вирішила завершити змагання достроково.

19 травня про це повідомила пресслужба титулованого українського клубу "Мотор".

Читайте також Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

До моменту зупинки змагань було зіграно 16 поєдинків. Лідером турнірної таблиці на той момент був саме "Мотор", який набрав 32 очки і очолював турнірну таблицю.

Чемпіоном визнали саме "Мотор". Це вже восьме чемпіонство поспіль для запорізького колективу.

Також наголошується, що матчі Кубка України з гандболу будуть дограні в серпні. В даний момент немає формату, за яким будуть проводити змагання. Також незабаром обіцяють уточнити, хто зайняв інші призові місця в Суперлізі.

Підсумкова таблиця чемпіонату України з гандболу

Які змагання в Україні зупинили і перенесли?

  • 12 березня достроково завершили всі баскетбольні змагання в Україні під егідою ФБУ;
  • матчі УПЛ, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу перенесено;
  • Федерація хокею України прийняла рішення призупинити проведення чемпіонатів України серед жінок, юніорів та юнаків, а також регіональних змагань з хокею;
  • юнацький чемпіонат України з біатлону скасовано;
  • два матчі жіночої збірної України з гандболу проти Фарерських островів у відборі до Євро-2020 перенесено;
  • чемпіонат України з біатлону в Буковелі скасовано;
  • чемпіонат Європи з художньої гіманстики у Києві перенесено;
  • перенесено Кубок України серед чоловіків та жінок зі спортивного та бойового самбо.
  • чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві перенесено через коронавірус;
  • Меморіал Лобановського перенесли на 2021 рік.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Гандбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Відомий європейський клуб продовжив контракти з гравцями на пеньку: кумедне відео
сьогодні , 19:58 Відомий європейський клуб продовжив контракти з гравцями на пеньку: кумедне відео
Юрій Семенюк
Трагічна поразка "Баварії": 8 років тому "Челсі" виграв фінал Ліги чемпіонів – відео
сьогодні , 12:57 Трагічна поразка "Баварії": 8 років тому "Челсі" виграв фінал Ліги чемпіонів – відео
Михайло Гема
Як 4-річний син Сергія Реброва наробив шуму на стадіоні під час матчу: відео
сьогодні , 10:52 Як 4-річний син Сергія Реброва наробив шуму на стадіоні під час матчу: відео
Юрій Семенюк