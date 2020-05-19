В Україні через карантин достроково завершили ще одні великі змагання
Ще один вид спорту ми більше не побачимо в Україні у спортивному сезоні 2019/2020. Федерація гандболу країни вирішила завершити змагання достроково.
19 травня про це повідомила пресслужба титулованого українського клубу "Мотор".
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До моменту зупинки змагань було зіграно 16 поєдинків. Лідером турнірної таблиці на той момент був саме "Мотор", який набрав 32 очки і очолював турнірну таблицю.
Чемпіоном визнали саме "Мотор". Це вже восьме чемпіонство поспіль для запорізького колективу.
Також наголошується, що матчі Кубка України з гандболу будуть дограні в серпні. В даний момент немає формату, за яким будуть проводити змагання. Також незабаром обіцяють уточнити, хто зайняв інші призові місця в Суперлізі.
Підсумкова таблиця чемпіонату України з гандболу
Які змагання в Україні зупинили і перенесли?
- 12 березня достроково завершили всі баскетбольні змагання в Україні під егідою ФБУ;
- матчі УПЛ, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу перенесено;
- Федерація хокею України прийняла рішення призупинити проведення чемпіонатів України серед жінок, юніорів та юнаків, а також регіональних змагань з хокею;
- юнацький чемпіонат України з біатлону скасовано;
- два матчі жіночої збірної України з гандболу проти Фарерських островів у відборі до Євро-2020 перенесено;
- чемпіонат України з біатлону в Буковелі скасовано;
- чемпіонат Європи з художньої гіманстики у Києві перенесено;
- перенесено Кубок України серед чоловіків та жінок зі спортивного та бойового самбо.
- чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві перенесено через коронавірус;
- Меморіал Лобановського перенесли на 2021 рік.
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