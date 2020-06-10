В Україні взагалі немає креативних футболістів, – ексскаут "Шахтаря"
Колишній футбольний скаут донецького "Шахтаря" Ян Стрейєр вважає, що в Україні немає креативних футболістів. Українські клуби вимушені шукати таких хлопців у інших країнах.
Про це розповів спеціаліст, коли його призначили технічним директором футбольного клубу "Твенте", пише Twente Fans.
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Українські футболісти – некреативні
За слова спеціаліста, коли він працював в Україні, тоді призначив окремого скаута у Бразилії, який би шукав для донеччан найкращі варіанти серед бразильців.
Скаут, який здійснює пошуки талантів у Аргентині зараз працює у "Базелі". У кожній країні у Яна Стрейєра є свої люди.
Він підкреслив, що українські футболісти не його пріоритет у підписанні контракту. У Бразилії та Африці за словами фахівця, можна знайти ідеальних креативних футболістів. Але виникають проблеми із паспортом.
В Україні взагалі немає креативних гравців, тому тамтешні клуби завжди отримують таких з-за кордону. Я б не став підписувати гравця з України,
– підкреслив Стрейєр.
- У 2010 році Стрейєр придбав для "гірників" Дугласа Косту і Алекса Тейшейру за 14 мільйонів євро.
- Косту продали за 30 мільйонів у мюнхенську "Баварію", а Тейшейра відправився до Китаю за 50 мільйонів.